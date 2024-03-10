В Шымкенте гвардейцы вернули женщине утерянный смартфон

Очередную находку — мобильный телефон марки «OPPO» обнаружили гвардейцы Шымкентской оперативной бригады и вернули его законному владельцу.
Так, 9 марта около 19:00 часов при несении службы в Енбекшинском районе города Шымкент войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии РК во главе с рядовым Нурланом Туркменбаем обнаружили телефон марки «OPPO». О находке немедленно было доложено дежурному по войсковому наряду лейтенанту Айтжану Артыкову, который в свою очередь немедленно приступил к поиску владельца утерянного телефона.
— Мы набрали по пропущенным номерам на телефоне и дозвонились до владелицы. Позднее она прибыла в Енбекшинский РУП. В ходе беседы мы удостоверились, что смартфон принадлежит ей и вернули пропажу, — рассказывает лейтенант Айтжан Артыков.
Женщина поблагодарила гвардейцев за бдительное и честное несение службы и написала благодарственное письмо на имя командира воинской части полковника Марата Рахпанова. А гвардейцы, в свою очередь, пожелали быть бдительными и продолжили несение службы.