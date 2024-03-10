В Белгородской области дрон-камикадзе влетел в частный дом

По словам главы региона, два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом и взорвался. Внутри дома есть повреждения, выбиты окна. Пострадавших нет.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В последний раз Грайворонский округ подвергался атаке со стороны ВСУ 9 марта. Тогда по селу Козинка выпустили три минометных снаряда, по окраине села Заречье-Второе — десять минометных снарядов, по селу Пороз — четыре.
В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В здании выбиты окна, повреждена линия газоснабжения. В селе Дроновка четыре дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.