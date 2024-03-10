В Казани ряд домов остались без воды из-за аварии на сетях

Кроме того, без воды с 13:30 остались здания № 6 по улице Межлаука, № 41, 43 и 49 по улице Московской. А с 12:40 с подобными неудобствами столкнулись административное здание № 10 по улице Складской, дома № 13, 3а, 15, 15 к.1, 17, 17а, 17б, 2, 2 к.1, 21, 50, 52, 52 к.1, 54 по улице Технической, № 56 и 58 по улице Тульской. Однако сроки устранения неполадок не указаны.