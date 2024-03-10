В МЧС опровергли пожар на турбазе в нижегородском Заволжье

В МЧС опровергли информацию о пожаре на туристической базе в Заволжье Нижегородской области. На самом деле пожар произошел в Республике Чувашия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Заволжье рядом с деревней Сосновка горит туристическая база. Сообщения об инциденте публиковали как нижегородские, так и чебоксарские издания.
— В нашей области подобного возгорания не было. Данный инцидент произошёл в Республике Чувашия, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, 9 марта мужчина погиб при пожаре в квартире. Трагедия произошла в селе Семеть Кстовского района.