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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось нанести поражение отрядам 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии возле Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Также российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов.

Потери противника составили:

  • до 280 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей.

Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:

  • самоходная артиллерийская установка «Акация»;
  • гаубица Д-30.

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике, а также Невского в ЛНР. Кроме того, удалось отразить три контратаки украинских подразделений возле Синьковки в Харьковской области и уничтожить склад боеприпасов.

Потери противника составили:

  • более 110 военнослужащих;
  • два танка;
  • три автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе поражены:

  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • две САУ «Гвоздика».

Авдеевское направление

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й и 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов возле Орловки и Тоненького.

Потери противника составили:

  • до 310 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • восемь автомобилей.

Также при контрбатарейной борьбе поражены:

  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
  • гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Также они уничтожили украинский склад боеприпасов.

Потери противника составили:

  • более 150 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Херсонское направление

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино и Степового в Запорожской области, а также Ивановки в Херсонской области.

Потери противника составили:

  • до 45 военнослужащих;
  • три автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии;
  • две САУ «Гвоздика»;
  • гаубицу Д-30.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 136 районах. Кроме того, удалось уничтожить пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ возле Желанного в ДНР, два хранилища топлива, два склада боеприпасов, пункт управления дронами 71-й егерской бригады в районе Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 130 беспилотников в зоне спецоперации.