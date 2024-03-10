ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось нанести поражение отрядам 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии возле Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Также российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка «Акация»;
- гаубица Д-30.
Купянское направление
Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике, а также Невского в ЛНР. Кроме того, удалось отразить три контратаки украинских подразделений возле Синьковки в Харьковской области и уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 110 военнослужащих;
- два танка;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- две САУ «Гвоздика».
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й и 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов возле Орловки и Тоненького.
Потери противника составили:
- до 310 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
- гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Также они уничтожили украинский склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 150 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы Д-20;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Херсонское направление
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино и Степового в Запорожской области, а также Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии;
- две САУ «Гвоздика»;
- гаубицу Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 136 районах. Кроме того, удалось уничтожить пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ возле Желанного в ДНР, два хранилища топлива, два склада боеприпасов, пункт управления дронами 71-й егерской бригады в районе Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
В свою очередь, средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 130 беспилотников в зоне спецоперации.