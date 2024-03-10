МО РФ заявило о трех сбитых снарядах HIMARS за сутки

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 14 985 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 420 танков и других боевых бронированных машин, 1 235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 572 единицы специальной военной автомобильной техники.