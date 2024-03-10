Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.