Автоугонщика в Гродненской области задержали со стрельбой

Около деревни Червоное Село экипаж под руководством начальника Зельвенского РОВД на обочине автодороги Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно обнаружил легковушку, схожую по приметам. Когда сотрудники направились к автомобилю, водитель завел машину и начал двигаться в сторону милиционеров, создав угрозу их жизни и здоровью.