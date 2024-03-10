Автоугонщика в Гродненской области задержали со стрельбой

Вечером 9 марта в милицию обратился житель Слонима. Он рассказал об угоне легкового автомобиля Ford. В трех соседних районах ввели план «Перехват».
Около деревни Червоное Село экипаж под руководством начальника Зельвенского РОВД на обочине автодороги Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно обнаружил легковушку, схожую по приметам. Когда сотрудники направились к автомобилю, водитель завел машину и начал двигаться в сторону милиционеров, создав угрозу их жизни и здоровью.
Чтобы остановить авто, руководитель Зельвенской милиции использовал табельное оружие — прицельным выстрелом повредил колесо.
Угонщика задержали. Пострадавших нет.
Как оказалось, злоумышленник — 31-летний ранее неоднократно судимый житель Дятловского района. Чтобы угнать авто, он воспользовался оставленным в замке зажигания ключом.
В МВД добавили, что медосвидетельствование показало у мужчины более одного промилле алкоголя.
За угон следователи возбудили уголовное дело.