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Автоугонщика в Гродненской области задержали со стрельбой

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области по горячим следам задержали угонщика — чтобы остановить злоумышленника, милиции пришлось использовать оружие, сообщили БЕЛТА в МВД.
Источник: РИА "Новости"

Вечером 9 марта в милицию обратился житель Слонима. Он рассказал об угоне легкового автомобиля Ford. В трех соседних районах ввели план «Перехват».

Около деревни Червоное Село экипаж под руководством начальника Зельвенского РОВД на обочине автодороги Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно обнаружил легковушку, схожую по приметам. Когда сотрудники направились к автомобилю, водитель завел машину и начал двигаться в сторону милиционеров, создав угрозу их жизни и здоровью.

Чтобы остановить авто, руководитель Зельвенской милиции использовал табельное оружие — прицельным выстрелом повредил колесо.

Угонщика задержали. Пострадавших нет.

Как оказалось, злоумышленник — 31-летний ранее неоднократно судимый житель Дятловского района. Чтобы угнать авто, он воспользовался оставленным в замке зажигания ключом.

В МВД добавили, что медосвидетельствование показало у мужчины более одного промилле алкоголя.

За угон следователи возбудили уголовное дело.