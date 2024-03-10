В Молдове настоятель монастыря был найден в луже крови с ножом в спине: Предположительно преступление совершил молодой прихожанин, который посещал все службы

На настоятеля монастыря «Покров Богородицы» архимандрита Иеронима утром 10 марта было совершено нападение. Его нашли лежащим в луже крови на территории монастыря в Косэуцах Сорокского района.
По предварительной информации, ему нанесли удары ножом в шею и спину. Тело обнаружили около 08:00.
Предположительно на него напал местный житель с психическими расстройствами, который в течение года посещал все богослужения, проводимые священником. Изначально сообщалось, что настоятель был убит. Позже поступила информация, что старец выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице.
Также сообщают, что 26-летний нападавший страдал шизофренией, а после нападения свел счеты с жизнью. Его тело было обнаружено с помощью дрона, пишет @wtfmoldova.
Подробности уточняются.