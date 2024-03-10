Первые в сезоне лесные пожары зафиксированы в Беларуси

Речь идет не только о землях, которые находятся в ведении Минлесхоза, но и других лесофондодержателей, подчеркнули в ведомстве.
В системе Минлесхоза первые лесные пожары отмечены в Ивацевичском опытном лесхозе. «Установлены два отдельных очага на территории Споровского лесничества. Предположительно, горела болотистая местность», — уточнили в Минлесхозе. Детали случившегося уточняют. Среди основных версий — поджоги.
В Министерстве напомнили статистику: в 9 из 10 случаев лесные пожары возникают по вине человека, — и призвали всех соблюдать меры осторожности при посещении лесов.