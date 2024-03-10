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Первые в сезоне лесные пожары зафиксированы в Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зафиксированы первые в новом пожароопасном сезоне возгорания в лесном фонде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Источник: AP 2023

Речь идет не только о землях, которые находятся в ведении Минлесхоза, но и других лесофондодержателей, подчеркнули в ведомстве.

В системе Минлесхоза первые лесные пожары отмечены в Ивацевичском опытном лесхозе. «Установлены два отдельных очага на территории Споровского лесничества. Предположительно, горела болотистая местность», — уточнили в Минлесхозе. Детали случившегося уточняют. Среди основных версий — поджоги.

В Министерстве напомнили статистику: в 9 из 10 случаев лесные пожары возникают по вине человека, — и призвали всех соблюдать меры осторожности при посещении лесов.

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