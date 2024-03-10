Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ в Минске

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Уголовное дело заведено на водителя, пытавшегося дать взятку сотрудникам ГАИ, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Там уточнили, что инцидент произошел в марте на улице Зыбицкой. Водителя остановили вечером.
«По результатам медицинского освидетельствования в его организме было выявлено более 2 промилле алкоголя», — привели подробности в столичной ГАИ.
По данному факту Центральный (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 431 УК.
Водитель хотел откупиться, чтобы избежать административного взыскания за содеянное, и предпринял попытку дать инспекторам взятку в размере тысячи белорусских рублей. Мужчину задержали и отправили в ИВС.
Центральный (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 431 УК.
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