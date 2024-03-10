Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ в Минске

Нетрезвого автолюбителя за рулем Mercedes остановили в один из мартовских вечеров на столичной улице Зыбицкая.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Уголовное дело заведено на водителя, пытавшегося дать взятку сотрудникам ГАИ, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там уточнили, что инцидент произошел в марте на улице Зыбицкой. Водителя остановили вечером.

«По результатам медицинского освидетельствования в его организме было выявлено более 2 промилле алкоголя», — привели подробности в столичной ГАИ.

По данному факту Центральный (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 431 УК.

Водитель хотел откупиться, чтобы избежать административного взыскания за содеянное, и предпринял попытку дать инспекторам взятку в размере тысячи белорусских рублей. Мужчину задержали и отправили в ИВС.

Центральный (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 431 УК.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!