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В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов, сообщили в воскресение в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.
Источник: © РИА Новости

В соцсетях накануне появились сообщения, что на Аллее героев на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестные разложили флаги ЛГБТ*. Сообщалось, что на место происшествия прибыла полиция.

В связи с этим в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.

* Запрещенное в России экстремистское движение.