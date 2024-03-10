В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику

В соцсетях накануне появились сообщения, что на Аллее героев на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестные разложили флаги ЛГБТ*. Сообщалось, что на место происшествия прибыла полиция.
В связи с этим в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику.
«Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.
* Запрещенное в России экстремистское движение.