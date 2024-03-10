Мать и сын погибли в собственном доме в ВКО

Так, сообщается, что 8 марта в Уланском районе ВКО в жилом доме без признаков жизни была обнаружена женщина 1950 года рождения. В первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом был доставлен ее сын 1973 года рождения. Причиной произошедшего, по информации спасателей, стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — неочищенный дымоход.
«Второй случай произошел в Шемонаихинском районе 10 марта. В селе Камышенка от отравления угарным газом скончались дома женщина 1965 года рождения и ее сын 1989 года рождения. Второй сын 1986 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Причина произошедшего — задымление печи.