Мать и сын погибли в собственном доме в ВКО

Так, сообщается, что 8 марта в Уланском районе ВКО в жилом доме без признаков жизни была обнаружена женщина 1950 года рождения. В первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом был доставлен ее сын 1973 года рождения. Причиной произошедшего, по информации спасателей, стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — неочищенный дымоход.