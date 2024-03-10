Мужчину сбили насмерть в Алматинской области

Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. На месте ДТП были очевидцы, которые рассказали, что погибший мужчина был в кафе, расположенном возле автодороги. Он перебежал дорогу сначала в одну сторону, после чего стал возвращаться. И в этот момент мужчина попал под колеса автомобиля.