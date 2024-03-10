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Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП на Немиге в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плохое самочувствие водителя привело к ДТП вблизи дома № 3 по ул. Немига в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Около 14.40 10 марта 48-летний водитель за рулем KIA почувствовал себя плохо и въехал в дорожный знак. К счастью, ни автомобилист, ни его пассажиры не пострадали. У машины — механические повреждения.

Госавтоинспекторы напомнили: управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. Если водитель почувствовал, что ему становится плохо, следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть, при необходимости — вызвать скорую медицинскую помощь.