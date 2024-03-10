Есть пострадавшие: в Челябинске произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

Вечером 10 марта в Челябинске по улице Марата, 5 произошло столкновение сразу пяти автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
По данным ведомства, в результате ДТП столкнулись LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes-Benz, BMW и Hyundai. За рулем автомобилей были 31-летний, 50-летний, 38-летний, 45-летний и 35-летний водители.
— По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в ведомстве.
В пресс-службе МЧС Челябинской области сообщили, что спасатели выезжали на место происшествия, но их помощь не понадобилась.