Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленинградской области

«Жертв и разрушений нет», — уточнил он.
Дрозденко рассказал, что БПЛА был обнаружен постами наблюдения, после чего был введен режим закрытия воздушного пространства.
Минобороны РФ позднее проинформировало в своем Telegram-канале, что украинский БПЛА был сбит над регионом около 18:00 мск.
Среди прочего в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково сообщили о снятии временных ограничений на работу авиагавани, о введении которых ранее в этот день сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Новгородской областью. По данным губернатора региона Андрея Никитина, жертв, пострадавших и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.