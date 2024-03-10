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Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленинградской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в районе поселка Форносово Тосненского района Ленинградской области. Об этом 10 марта сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«Жертв и разрушений нет», — уточнил он.

Дрозденко рассказал, что БПЛА был обнаружен постами наблюдения, после чего был введен режим закрытия воздушного пространства.

Минобороны РФ позднее проинформировало в своем Telegram-канале, что украинский БПЛА был сбит над регионом около 18:00 мск.

Среди прочего в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково сообщили о снятии временных ограничений на работу авиагавани, о введении которых ранее в этот день сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Новгородской областью. По данным губернатора региона Андрея Никитина, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.