В Свердловской области трое детей пострадали в ДТП

В Екатеринбурге в Октябрьском районе 10 марта произошло ДТП. Предварительно, автомобиль Kia врезался в Mercedes. В аварии пострадало четыре человека. Трое из них — дети. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Авария произошла на 10 километре трасы Арамиль — Екатеринбург. По факту ДТП уже проводится проверка.
— Предварительно, мужчина, управляя автомобилем Kia, двигался со стороны Кольцово в Арамиль. Он не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля Mercedes и столкнулся с ним, — сообщает областная Госавтоинспекция.
В аварии пострадал водитель Kia. Кроме того, травмы получили дети, которые были в салоне Mercedes. Пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.
Ранее, на Сибирском тракте столкнулись иномарки. На трассе произошла авария с двумя пострадавшими. Мужчина на Suzuki ехал вместе с 11-летним сыном и 60-летней тещей. Тогда в их авто врезался молодой человек на Ford.