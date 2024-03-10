Беспилотник упал в Тосненском районе Ленобласти: что известно на данный момент

А в 17:00 в аэропорту Пулково был введен план «ковер»: самолетам не разрешали посадку и не давали взлетать. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. В 18:22 ограничения на работу Пулково сняты. Воздушная гавань возобновила приемку и отправку воздушных судов.