Беспилотник упал в Тосненском районе Ленобласти: что известно на данный момент

Силы ПВО сбили беспилотник над Тосненским районом Ленобласти сегодня вечером. Жертв и разрушений нет. Об этом в 18:26 сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
— Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района, — уточнил глава региона. Минобороны уточнило, что это произошло около 18.00.
— Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена, — отметили в министерстве.
Напомним, сегодня 10 марта, в 15:30, в Новгородской области сбили еще два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений тоже, к счастью, не было. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин.
А в 17:00 в аэропорту Пулково был введен план «ковер»: самолетам не разрешали посадку и не давали взлетать. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. В 18:22 ограничения на работу Пулково сняты. Воздушная гавань возобновила приемку и отправку воздушных судов.
— В Санкт-Петербурге введены ограничения на использование воздушного пространства, в связи с чем были введены ограничения на взлетно-посадочные операции в аэропорту, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.