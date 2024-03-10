Студентам и сотрудникам Пермского университета уже два дня поступают угрозы

В Перми сотрудники и студенты Пермского университета в течение последних двух дней получают угрозы в соцсетях и мессенджерах. В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что в их адрес мошенники направили массовые рассылки.
Сообщается о заложенном взрывном устройстве на территории университета. В Минтербезе Пермского края «Комсомолке» сообщили, правоохранительными органами проведена проверка. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из зданий ПГНИУ не подтвердилось. Угроз жизни и здоровью студентам и сотрудникам не выявили.
«Просим граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — призывают в краевом ведомстве.
В ПГНИУ также сообщили, что посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. В понедельник, 11 марта, учебный процесс продолжится согласно расписанию.
Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».