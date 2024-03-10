Волгоградцам рассказали о новом виде мошенничества

По данным правоохранителей, теперь мошенники звонят под видом медицинских работников и говорят о необходимости срочного лечения.
Неизвестный представляется помощником какого-либо «профессора» или «главврача» и сообщает, что анализы у человека, которые тот недавно сдавал, оказались очень плохими. Чтобы избежать опасных осложнений, якобы нужно срочно лечиться.
Далее жертве звонит уже «главный врач» и обещает, что за этот сложный случай возьмется опытный профессор. При этом лечение будет бесплатным, заплатить нужно только за лекарство.
Мошенники будут настаивать, чтобы деньги перевели сразу же.
Нельзя верить неизвестным и переводить им средства. Разговор нужно сразу же прекращать. Не сообщайте злоумышленникам данные о своем здоровье и финансах.