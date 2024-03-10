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Волгоградцам рассказали о новом виде мошенничества

В региональном ГУ МВД объяснили, к каким уловкам прибегаю аферисты, чтобы выманить деньги у горожан.
Источник: Utsman Media/CC0

По данным правоохранителей, теперь мошенники звонят под видом медицинских работников и говорят о необходимости срочного лечения.

Неизвестный представляется помощником какого-либо «профессора» или «главврача» и сообщает, что анализы у человека, которые тот недавно сдавал, оказались очень плохими. Чтобы избежать опасных осложнений, якобы нужно срочно лечиться.

Далее жертве звонит уже «главный врач» и обещает, что за этот сложный случай возьмется опытный профессор. При этом лечение будет бесплатным, заплатить нужно только за лекарство.

Мошенники будут настаивать, чтобы деньги перевели сразу же.

Нельзя верить неизвестным и переводить им средства. Разговор нужно сразу же прекращать. Не сообщайте злоумышленникам данные о своем здоровье и финансах.