Ребенок застрял в фонтане в Новополоцке: понадобилась помощь спасателей

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Мальчик забрался в фонтан на металлическую надстройку-распылитель в Новополоцке, но самостоятельно слезть оттуда не смог, пришлось вызывать спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, спасателям поступила информация о том, что ребенку нужна помощь. Мальчик 2013 года рождения оказался в фонтане, находящемся на улице Калинина.
Ребенок находился на металлической надстройке-распылителе и самостоятельно выбраться не мог. Как выяснилось, мальчик постарше тоже провалился под лед в фонтане, но до приезда спасателей сумел выйти на сушу.
«Новополоцкий спасатель спустился в фонтан и, посадив ребенка на плечи, вынес его на берег», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели детей и госпитализировали их с общим переохлаждением.
Сотрудники МЧС напомнили, что выходить на лед нельзя, так как это опасно для жизни. Тепло пришло в Беларусь, поэтому и лед тает и становится непрочным. Особенно актуально предупреждение для любителей зимней рыбалки.