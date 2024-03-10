В Минске водитель сбил девочку на электросамокате

«Накануне вечером 70-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, при выезде с прилегающей территории вблизи дома № 21 на ул. Жиновича совершил наезд на несовершеннолетнюю 2016 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по прилегающей территории по линии тротуара на электросамокате», — рассказали в ГАИ.
Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водители при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.