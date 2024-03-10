10 марта , ТАСС , События

В ДНР при детонации взрывчатки пострадал ребенок

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.