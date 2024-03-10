В ДНР при детонации взрывчатки пострадал ребенок

«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении Telegram-канала представительства.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении Telegram-канала представительства.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.