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В ДНР при детонации взрывчатки пострадал ребенок

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Источник: РИА "Новости"

«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.