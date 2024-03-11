Лейтенант Фефилов восстановил системы связи подразделений ВС РФ под вражеским огнем

Российские позиции были расположены в разных местах, но Фефилов проверил лично каждую точку, провел замену узлов радиостанций и отремонтировал фидеры и антенны на месте. Тем самым он смог в кратчайшие сроки восстановить связь между группами бойцов и наблюдательным постом батальона.