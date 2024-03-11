Лейтенант Фефилов восстановил системы связи подразделений ВС РФ под вражеским огнем

В ходе наступательных действий батальонной тактической группы ВС РФ в районе одного из населенных пунктов часть средств связи и антенно-фидерных устройств была повреждена огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Лейтенант Фефилов незамедлительно выдвинулся на позиции подразделений для замены и восстановления связи.
Российские позиции были расположены в разных местах, но Фефилов проверил лично каждую точку, провел замену узлов радиостанций и отремонтировал фидеры и антенны на месте. Тем самым он смог в кратчайшие сроки восстановить связь между группами бойцов и наблюдательным постом батальона.
На одном из пунктов военнослужащий попал под вражеский огонь и получил легкую контузию. Но несмотря на это, Фефилов продолжил восстановительные работы, а потом стал оказывать первую помощь раненым боевым товарищам.
Тем временем штурмовая группа младшего сержанта Буяна Куулара выполняла задачу по взятию взводного опорного пункта ВСУ на одном из важных направлений. Благодаря проведенной разведке российские военнослужащие смогли незаметно подобраться к позициям обороняющихся украинских боевиков и атаковать их.
Внезапные действия дезорганизовали оборону противника, и он бы вынужден спешно покинуть позиции. А группа Куулара закрепилась на опорном пункте и отразила две вражеские контратаки, уничтожив часть пехоты.
Кроме того, в ходе боя, несмотря на ранение ноги, младший сержант Куулар оказал первую помощь боевым товарищам, а после вытащил их на себе в безопасное место.
Ранее, 10 марта, Минобороны сообщило, что гвардии рядовой Сергей Горн обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), двигающийся в направлении российских войск, и смог уничтожить его из стрелкового оружия.
До этого, 9 марта, в Минобороны рассказали, как старший оператор взвода БПЛА ефрейтор Жамсаран Бадмаев проводил разведку на важном тактическом направлении, когда обнаружил замаскированный взводный опорный пункт ВСУ с оборудованной позицией минометного расчета. В результате минометный расчет вместе с личным составом противника был уничтожен.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.