В Минске нетрезвая водитель устроила ДТП

ГАИ Минска обращается к водителям с просьбой быть благоразумными, ответственными в вопросах участия в дорожном движении и констатирует: пьяному и бесправному не место на дороге. Сотрудники отдела ГАИ Советского района г. Минска продолжают рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД среди водителей и других участников дорожного движения. Особое внимание уделяется предотвращению и подавлению случаев нарушений со стороны управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения, а также лиц, не имеющих права на управление.