В Минске нетрезвая водитель устроила ДТП

«Накануне 56-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Hyundai по ул. Есенина, не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный Audi. Известно, что в момент ДТП она находилась в состоянии опьянения: результат освидетельствования — 1,27 промилле алкоголя в ее организме», — рассказали в ГАИ.
В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Женщина задержана и доставлена в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы направят уведомительное письмо.
ГАИ Минска обращается к водителям с просьбой быть благоразумными, ответственными в вопросах участия в дорожном движении и констатирует: пьяному и бесправному не место на дороге. Сотрудники отдела ГАИ Советского района г. Минска продолжают рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД среди водителей и других участников дорожного движения. Особое внимание уделяется предотвращению и подавлению случаев нарушений со стороны управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения, а также лиц, не имеющих права на управление.
Цель мероприятия — безопасность и порядок на дорогах столицы. В ходе таких мероприятий сотрудники проверяют состояние водителей на предмет наличия алкоголя в крови, что является одним из основных факторов, способствующих тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности.