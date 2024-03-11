В зоне СВО уничтожен ещё один американский танк Abrams

«Получил подтверждение об очередном уничтоженном американском Abrams», — заявил собеседник информагентства.
По словам чиновника, бронемашина была уничтожена после выстрела из противотанкового гранатомёта. Кимаковский подчеркнул, что экипаж был ликвидирован вместе с техникой.
Напомним, что 26 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Позже выяснилось, что российский «Упырь» уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams.