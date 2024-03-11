Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве (1964, 1968), бронзовый призер Олимпииских игр в опорных прыжках (1968), чемпион мира в упражнениях на брусьях (1966), серебряныи призер чемпионата мира в командном первенстве (1966, 1970). На его счету также четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года. Абсолютный чемпион СССР (1965, 1969) и многократный победитель и призер чемпионата СССР в различных упражнениях. Заслуженныи мастер спорта СССР, заслуженныи тренер РСФСР.