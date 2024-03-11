Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

О смерти сообщила Федерация спортивной гимнастики России. Причина не уточняется. «Имя выдающегося россииского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю россииского спорта. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родными близким Сергея Викторовича Диомидова», — говорится в сообщении федерации. О прощании сообщат дополнительно.
Сергей Диомидов родился 9 июля 1943 года в городе Туркуле Каракалпакскои АССР Узбекскои ССР. В 1956—1967 годах тренировался в Ташкенте и выступал за общество «Динамо» и спортивныи клуб армии (СКА) Узбекистана. В 1962—1974 годах выступал за главный армейский клуб страны.
Серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве (1964, 1968), бронзовый призер Олимпииских игр в опорных прыжках (1968), чемпион мира в упражнениях на брусьях (1966), серебряныи призер чемпионата мира в командном первенстве (1966, 1970). На его счету также четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года. Абсолютный чемпион СССР (1965, 1969) и многократный победитель и призер чемпионата СССР в различных упражнениях. Заслуженныи мастер спорта СССР, заслуженныи тренер РСФСР.
Леонид Уварчев