В Новосибирске в школе № 50 избили подростка в туалете

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после избиения ученика в школе № 50.
Инцидент произошёл в туалете учреждения, где один школьник жестоко избил своего сверстника. На видеозаписи видно, как нападавший требует у школьника 4 тысячи рублей, а затем сумма «долга» возрастает до 12 тысяч.
Позднее нападавший заставляет подростка опуститься на колени и извиниться перед другим учеником. Знакомый нападавшего рассказал, что он избил подростка за то, что он якобы оскорбил отца его друга, который умер.
Директор школы № 50 Ирина Черкасова отказалась комментировать случившееся.