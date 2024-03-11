Притворяются врачами: хабаровские мошенники нашли новый способ развода

Полиция России предупреждает жителей страны и Хабаровского края, в том числе о том, что мошенники придумали новую схему обмана людей. Теперь аферисты звонят потенциальным жертвам под видом врачей и говорят о том, что им нужно срочно пройти курс лечения. Естественно, за него нужно заплатить, причем приличную сумму.
— Мошенник представляется помощником какого-либо профессора или главврача и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Потом перезванивает сам «главврач» и говорит, что вылечить вас готов самый лучший профессор, однако за процедуры нужно заплатить. Перевести деньги нужно и за дорогие препараты. При этом покупать их не нужно, все сделают за вас: осталось только перевести деньги. Затем преступники пропадают, а у жертвы, оказывается, со здоровьем все в порядке.