Притворяются врачами: хабаровские мошенники нашли новый способ развода

Потом перезванивает сам «главврач» и говорит, что вылечить вас готов самый лучший профессор, однако за процедуры нужно заплатить. Перевести деньги нужно и за дорогие препараты. При этом покупать их не нужно, все сделают за вас: осталось только перевести деньги. Затем преступники пропадают, а у жертвы, оказывается, со здоровьем все в порядке.