35 тысяч за цветную печать: комсомольчанин купил поддельные права за крупную сумму

В Комсомольске-на-Амуре вынесут приговор молодому парню за использование поддельных документов. Решения суда ждет 21-летний горожанин. Его остановили сотрудники ГИБДД в июле прошлого года. Он уверенно показал им права, но полицейские быстро поняли, что удостоверение ему не выдавали официально.
— Документы на право управления транспортным средством были изъяты и направлены на экспертизу, согласно которой они оказались поддельными, — рассказали в ОВД по Комсомольску-на-Амуре.
Оказалось, что права просто распечатали на струйном цветном принтере. За это парень заплатил 35 тысяч рублей. Кому — пока неизвестно, его ищет полиция.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинением его направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — один год колонии. Пока против него изъяли меру пресечения в виде обязательства о явке.