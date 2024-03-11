35 тысяч за цветную печать: комсомольчанин купил поддельные права за крупную сумму

В Комсомольске-на-Амуре вынесут приговор молодому парню за использование поддельных документов. Решения суда ждет 21-летний горожанин. Его остановили сотрудники ГИБДД в июле прошлого года. Он уверенно показал им права, но полицейские быстро поняли, что удостоверение ему не выдавали официально.