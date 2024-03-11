До пяти лет за пять краж: серийного вора поймали на горяченьком в Приморье

Стражи правопорядка установили, что заявления о краже поступали в течение нескольких дней. Первые два раза его попытки найти что-нибудь ценное в магазинах провалились, но тот, вероятно, решил испытать судьбу и совершил еще три проникновения. Он забирал с собой продукты, алкоголь, деньги. На пятый раз полицейские задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель.