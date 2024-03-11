До пяти лет за пять краж: серийного вора поймали на горяченьком в Приморье

Мужчина с судимостью отжимал двери и окна торговых точек и магазинов во Владивостоке, проникал туда поздней ночью и воровал все, что видел: от денег до алкоголя и продуктов. Полицейские задержали его прямо во время очередного ограбления, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Стражи правопорядка установили, что заявления о краже поступали в течение нескольких дней. Первые два раза его попытки найти что-нибудь ценное в магазинах провалились, но тот, вероятно, решил испытать судьбу и совершил еще три проникновения. Он забирал с собой продукты, алкоголь, деньги. На пятый раз полицейские задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель.
В отделении полиции злоумышленник дал признательные показания. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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