Во Владивостоке мужчина запрыгивал на автомобили и стрелял из револьвера

Во Владивостоке в районе Второй Речки вечером 9 марта полиция задержала мужчину, который бросался на проезжающие автомобили и стрелял в воздух из предмета, похожего на пистолет.
Житель Владивостока позвонил в полицию и сообщил, что на улице Кирова прохожий мешает проезду машин по дороге и стреляет из пистолета.
В тоже время в редакцию Новостей VL.ru пришла видеозапись с рассказом, что в районе здания на Кирова, 22а, странный пешеход преградил путь едущему автомобилю, залез на капот и начал что-то говорить в лобовое стекло. В машине находился молодой человек и его девушка. Водителю пришлось дать задний ход, чтобы избавиться от неадекватного гражданина.
Полиция задержала и доставила в отдел нарушителя спокойствия — ранее судимого 37-летнего местного жителя. У него изъяли оружие — охолощенный револьвер «Таурус СО (Курс-С)».
На правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По этой статье хулиган может получить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до пятнадцати суток.