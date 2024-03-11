Во Владивостоке мужчина запрыгивал на автомобили и стрелял из револьвера

В тоже время в редакцию Новостей VL.ru пришла видеозапись с рассказом, что в районе здания на Кирова, 22а, странный пешеход преградил путь едущему автомобилю, залез на капот и начал что-то говорить в лобовое стекло. В машине находился молодой человек и его девушка. Водителю пришлось дать задний ход, чтобы избавиться от неадекватного гражданина.