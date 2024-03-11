«Гонщикам» грозит до 7 лет тюрьмы за дрифт на улицах Владивостока: возбуждено уголовное дело

По требованию прокуратуры сотрудниками Госавтоинспекции личности троих водителей были установлены, все они привлечены к административной ответственности. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия к гражданам». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.