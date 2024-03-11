«Гонщикам» грозит до 7 лет тюрьмы за дрифт на улицах Владивостока: возбуждено уголовное дело

«8 марта 2024 года в СМИ появилась видеозапись, на которой водители трех транспортных средств, двигаясь по ул. Океанский проспект во Владивостоке, грубо нарушают правила дорожного движения и общественный порядок, а также создают угрозу причинения вреда здоровью и имуществу граждан», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По требованию прокуратуры сотрудниками Госавтоинспекции личности троих водителей были установлены, все они привлечены к административной ответственности. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия к гражданам». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.
В настоящее время расследование продолжается, все подробности устанавливаются.
Напомним, в начале марта жители Владивостока уже пожаловались на одного из любителей скорости на оживленных улицах города. Молодой человек решил подрифтовать несмотря на других участников движения. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушения.