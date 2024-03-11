Пешеход погиб под колесами иномарки в Черемховском районе

Дорожный инцидент произошел на автодороге «Михайловка-Берёзовка» Черемховского района накануне вечером 10 марта. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Toyota Allion сбил пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспорта. 47-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи от полученных травм. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.