Ей повезло: комсомольчанка отделалась легкими ушибами, попав под машину

— 33-летний водитель Toyota Prius, двигаясь по улице Комсомольской со стороны улицы Кирова в сторону проспекта Мира, совершил наезд на женщину 36 лет, которая в нарушение правил перебегала дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, слева направо по ходу движения авто, — рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.