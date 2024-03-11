Ей повезло: комсомольчанка отделалась легкими ушибами, попав под машину

В Комсомольске-на-Амуре под колеса автомобиля попала женщина. Она сама стала нарушительница правил дорожного движения, перебегая дорогу в неположенном месте.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 марта около шести часов вечера. Женщина решила сократить путь около дома № 12 по Комсомольской улице.
— 33-летний водитель Toyota Prius, двигаясь по улице Комсомольской со стороны улицы Кирова в сторону проспекта Мира, совершил наезд на женщину 36 лет, которая в нарушение правил перебегала дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, слева направо по ходу движения авто, — рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.
Нарушительнице повезло: она отделалась легкими ушибами. Однако все могло закончиться гораздо трагичнее, в том числе, и смертельно. Несмотря на ее травмы, женщина будет привлечена к административной ответственности.