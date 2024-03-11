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СМИ сообщили о взрывах в Одессе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский 24 Канал.
Источник: Reuters

«О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 Канала, которая находится в городе», — указывает телеканал.

Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.