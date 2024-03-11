Мать погибшей в пожаре девочки во Владивостоке уже лишали родительских прав

Женщину, чья 3-летняя дочка 9 марта погибла во время пожара на улице Шилкинская во Владивостоке, ранее лишали родительских прав на другого ребёнка, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи установили, что тогда женщина жила в Хабаровске и стояла на учёте. Позже она переехала во Владивосток, где оставляла маленькую дочку у посторонних, пренебрегая обеспечением её безопасности. Органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних знали об этом, однако сняли мать с учёта.

Из-за того, что за женщиной не было контроля уполномоченных органов, она ушла из квартиры и оставила дочку одну. Из возникшего в это время пожара ребёнка вынесли без сознания и передали медикам, однако они констатировали смерть.