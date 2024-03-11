Мать погибшей в пожаре девочки во Владивостоке уже лишали родительских прав

Женщину, чья 3-летняя дочка 9 марта погибла во время пожара на улице Шилкинская во Владивостоке, ранее лишали родительских прав на другого ребёнка, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Следователи установили, что тогда женщина жила в Хабаровске и стояла на учёте. Позже она переехала во Владивосток, где оставляла маленькую дочку у посторонних, пренебрегая обеспечением её безопасности. Органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних знали об этом, однако сняли мать с учёта.
По факту бездействия должностных лиц следователи возбудили уголовное дело о халатности, из-за гибели ребёнка — уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, уже прошли обыски, изъята документация.
СУ СКР по Приморью призывает граждан, которые знают о случаях безнадзорности детей, сообщать об этом в органы опеки по номеру
Напомним, пожар произошёл в квартире на 8-м этаже девятиэтажки. Пожарные прибыли через 6 минут после вызова, в это время горели бытовая техника и мебель.