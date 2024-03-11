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Мать погибшей в пожаре девочки во Владивостоке уже лишали родительских прав

Тогда она жила в Хабаровске.
Источник: Следственный комитет РФ

Женщину, чья 3-летняя дочка 9 марта погибла во время пожара на улице Шилкинская во Владивостоке, ранее лишали родительских прав на другого ребёнка, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи установили, что тогда женщина жила в Хабаровске и стояла на учёте. Позже она переехала во Владивосток, где оставляла маленькую дочку у посторонних, пренебрегая обеспечением её безопасности. Органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних знали об этом, однако сняли мать с учёта.

Из-за того, что за женщиной не было контроля уполномоченных органов, она ушла из квартиры и оставила дочку одну. Из возникшего в это время пожара ребёнка вынесли без сознания и передали медикам, однако они констатировали смерть.

По факту бездействия должностных лиц следователи возбудили уголовное дело о халатности, из-за гибели ребёнка — уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, уже прошли обыски, изъята документация.

СУ СКР по Приморью призывает граждан, которые знают о случаях безнадзорности детей, сообщать об этом в органы опеки по номеру 8 (423) 264−92−51, а если опека не реагирует — на телефон дежурного следственного управления 8 (423) 249−39−78.

Напомним, пожар произошёл в квартире на 8-м этаже девятиэтажки. Пожарные прибыли через 6 минут после вызова, в это время горели бытовая техника и мебель.

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