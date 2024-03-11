Минобороны России сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

«Расчеты легкого 120-мм орудия 2Б16 “Нона-К” 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили скопление живой силы противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллеристы нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях до 3 км.
«Очень часто работаем, очень-очень. Ротации противника срываем и уничтожаем их живую силу, блиндажи, технику. Миномет недавно тоже поразили, 82-й у них. Поразили его прямо со второго выстрела», — отметил командир орудия с позывным Макарыч, его цитирует оборонное ведомство.