В Шагонаре подключили к теплу все социально значимые объекты после аварии на ТЭЦ

Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошел взрыв, в результате которого пострадали 23 человека. Работа ТЭЦ была остановлена. В результате аварии без тепла остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — это треть всего населения города и числа домов. Утром 9 марта началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов от мобильных котельных установок. По данным синоптиков, сейчас в городе минус 19 градусов. В Шагонаре действуют пункты временного размещения для жителей.