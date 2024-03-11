В Шагонаре подключили к теплу все социально значимые объекты после аварии на ТЭЦ

«К отоплению от мобильных котельных установок подключено 54 из 62 многоквартирных домов Шагонара, а также все 18 социально значимых объекта», — говорится в сообщении.
На Шагонарской ТЭЦ 10 марта была восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введены два котла. По данным МЧС, всего для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более 300 человек и 75 единиц техники.
Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошел взрыв, в результате которого пострадали 23 человека. Работа ТЭЦ была остановлена. В результате аварии без тепла остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — это треть всего населения города и числа домов. Утром 9 марта началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов от мобильных котельных установок. По данным синоптиков, сейчас в городе минус 19 градусов. В Шагонаре действуют пункты временного размещения для жителей.