В прошлом месяце в Новосибирской области пропали 76 человек

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких», — сообщается в паблике отряда во ВКонтакте.
В России в целом же волонтеры «Лиза Алерт» разыскивали в прошлом месяце 2990 пропавших. Большинство историй завершились благополучно: 2020 человек найдены живыми. Погибли 136 человек, а у 148 человек нашли родных.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе пропала 13-летняя девочка. Подростка искали две недели, была информация, что она может находиться в Ростовской области. В итоге поиски завершились благополучно.