2 человека погибли и 16 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

С 4 по 10 марта в Иркутске и Иркутском районе произошло 16 ДТП. В авариях пострадали 15 взрослых и один ребенок, еще два человека погибли. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
— Всего за неделю было зафиксировано семь столкновений автомобилей и девять наездов на пешеходов, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Только это поможет избежать трагических последствий на дороге.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что машина с ребенком внутри провалилась колесами в трещину на льду Байкала.