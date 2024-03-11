МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома, сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Наталья Сахарчук. «Благодаря совместным усилиям, пропавшие в Пуховичском районе девочки найдены в нескольких километрах от дома в лесном массиве. Доставляются в Пуховичскую ЦРБ для осмотра врачами», — сообщила Наталья Сахарчук.