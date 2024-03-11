За праздничные выходные в Хабаровском крае в 10 ДТП пострадали 22 человека

В минувшие праздничные выходные на дорогах региона пострадали 22 человека в 10 ДТП, при этом одна авария завершилась смертью пешехода. Больше всего нетрезвых за рулем было выявлено в субботу 9 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции в период выходных и праздничных дней ведут усиленное дежурство по выявлению нетрезвых водителей. В течении трех дней с 8 по 10 марта таких граждан было выявлено 67 человек, из которых 25 человек пришлось на 9 марта. — В этот день зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 17 человек получили травмы. По характеру аварий это — 5 столкновений и 1 наезд на пешехода. По вине нетрезвых водителей в двух авариях пострадали 9 человек, — сообщили в ГИБДД. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Подъезд к с. Красицкое» Вяземского района. Водитель машины «Мазда Демио» не обеспечил контроль за движением транспортного средства и наехал на мужчину 1982 года рождения, который находился на проезжей части.



Всего за три дня выходных в крае не уступали дорогу пешеходам в 84 случаях.



Отметим, что в прошлом году 8 марта пришлось на середину недели, поэтому длинных выходных не было. На этот день в 2023 году пришлось 2 ДТП с 2 пострадавшими и 28 нетрезвых водителей, в этом году 8 марта произошло 2 аварии с 3 пострадавшими и выявили 22 нетрезвых водителя.



При этом, прошлогоднее 9 марта несмотря на то, что это был рабочий день, отметился 35 пьяными за рулем и 4 ДТП с 4 пострадавшими. Как подтверждает статистика по другим длинным выходным, наибольшее количество нетрезвых за рулем фиксируются на следующий день после основного праздничного дня.