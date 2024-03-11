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Понеслись с мигалками: в больнице во Владивостоке замкнуло проводку

К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Источник: PrimaMedia.ru

Утром понедельника, 11 марта, в одной из больниц Владивостока произошло короткое замыкание, сообщает ИА PrimaMedia. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю — по сигналу автоматический пожарной сигнализации в здании.

Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства, сигнал из Приморской краевой клинической больницы № 1 на Пологой поступил в 10.05 на пульт пожарной охраны. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы.

Когда пожарные приехали, на цокольном этаже здания отчетливо ощущался запах дыма.

«В последующем было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия», — сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась.

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