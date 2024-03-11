Al Jazeera: в Газе при ударе израильских ВВС погибли 10 палестинцев

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по жилому дому в районе Таль Аль-Хава, расположенному в южной части Газы. В результате атаки погибли не менее 10 палестинцев, среди которых женщины и дети. Также сообщается о нескольких раненых, доставленных в больницу «Аш-Шифа».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.