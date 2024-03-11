Грузовик снес дорожные опоры под Новосибирском

Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.
«В результате ДТП никто не пострадал. Ведутся дорожные работы. Просим водителей быть внимательными при проезде данного участка», — отметили в ТУАД.
Напомним, за первые два месяца года в регионе зарегистрировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий пострадали 386 жителей Новосибирска, 35 погибли.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе перекрывали улицу Танковая после обрыва троллейбусных проводов.