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Грузовик снес дорожные опоры под Новосибирском

Грузовик Howo снес дорожные опоры на дороге «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный обход.
Источник: ТУАД

Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

«В результате ДТП никто не пострадал. Ведутся дорожные работы. Просим водителей быть внимательными при проезде данного участка», — отметили в ТУАД.

Напомним, за первые два месяца года в регионе зарегистрировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий пострадали 386 жителей Новосибирска, 35 погибли.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе перекрывали улицу Танковая после обрыва троллейбусных проводов.