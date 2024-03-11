Грузовик задавил мужчину и упал в море в Находке Приморского края

Во время выходных дней на базе отдыха «Антарес» в Находке грузовой автомобиль наехал на 58-летнего мужчину и свалился в море, пострадавший скончался от травм, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
ДТП случилось на дороге, ведущей на пирс. За рулём незарегистрированного грузовика был 67-летний мужчина, чей стаж вождения составляет свыше 25 лет. Опьянение у водителя не выявили. Во время происшествия он не пострадал.
Госавтоинспекция Приморья напомнила, что из-за потепления на дорогах возможна наледь, необходимо соблюдать ограничения скорости и обращать внимание на дорожные условия.