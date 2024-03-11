Капитана красноярского теплохода будут судить за растрату 13 тонн топлива

В Красноярском крае будут судить бывшего капитана частного теплохода за растрату 13 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным следствия, капитан теплохода в августе 2023 года с помощью служебного положения смог получить 13 тонн излишек дизельного топлива. Сэкономленный дизель он продал, а общий ущерб для владельцев судна составил более 890 тысяч рублей.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата». Вскоре бывший капитан предстанет перед Енисейским районным судом Красноярского края.