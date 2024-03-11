Шестилетний мальчик погиб в ДТП с пьяным водителем в Иркутской области

Авария произошла около 16:00 10 марта на улице Первомайская в посёлке Залари.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на ребёнка, который скатывался на «ватрушке» со снежного склона неподалёку от дороги. Водитель доставил пострадавшего малыша в районную больницу, где тот вскоре скончался.
В отношении автомобилиста полицейские провели процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент аварии он был пьян. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Расследование продолжается. Прокуратура проводит проверку.