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Шестилетний мальчик погиб в ДТП с пьяным водителем в Иркутской области

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, завели после сообщения о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб шестилетний ребёнок.
Источник: ГУ МВД

Авария произошла около 16:00 10 марта на улице Первомайская в посёлке Залари.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на ребёнка, который скатывался на «ватрушке» со снежного склона неподалёку от дороги. Водитель доставил пострадавшего малыша в районную больницу, где тот вскоре скончался.

В отношении автомобилиста полицейские провели процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент аварии он был пьян. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Расследование продолжается. Прокуратура проводит проверку.